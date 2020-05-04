النجدة النهرية تنقذ مواطناً رمى بنفسه من اعلى جسر الصرافية في بغداد

اعلنت النجدة النهرية، الاثنين، عن انقاذ مواطن رمى بنفسه من اعلى جسر الصرافية في بغداد.
وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز النجدة النهرية وفريق (الغواصين) تمكنت من انقاذ مواطن قام برمي نفسه من اعلى جسر الصرافية الى داخل النهر بقصد الانتحار".
وأضاف البيان أنه "تم اجراء الاسعافات الاولية ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج".
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