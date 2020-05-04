رسمياً.. ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها

كشف الفنان أحمد العوضي عبر حسابه على "فيسبوك" زواجه رسميًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز.
وبعد إعلان العوضي بدقائق، قامت ياسمين بنفس الخطوة حيث غيرت هي الأخرى حالتها الاجتماعية، على حسابها بـ"فيسبوك" لتصبح متزوجة بدلاً من عزباء.
وكانت العلاقة بين الثنائي شبه مبهمة وغير معلومة الملامح حتى قام شقيق ياسمين، السيد وائل عبد العزيز بكشف تلك العلاقة بعد أن طلب من شقيقته أن توضح طبيعة العلاقة بينها وبين العوضي، ليقوم الأخير بنشر صورة لياسمين ويقول معلقاً عليها "أحبك"، لترد عليه بصورة مماثلة وتعترف هي الأخرى عليها بقولها "أحبك".
يشار إلى أن العوضي يحقق نجاحاً مبهراً في دوره خلال السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار"، ويشاركه البطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وآخرون وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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