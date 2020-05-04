نصر الله: خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني، داعيا إلى "الابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد". وأضاف نصر الله أن حزبه "ليس ضد طلب المساعدة لكنه يشدد على ضرورة عدم الاستسلام لصندوق النقد الدولي". وانتقد نصر الله البنوك اللبنانية التي "حققت أرباحا كبيرة لسنوات كثيرة"، غير أنها ترفض مساعدة البلاد حاليا، حسبه".

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