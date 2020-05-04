السعودية تسجل ١٦٤٥ اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأصبح إجمالي الإصابات 28656"، مبينة أن "مجموع الوفيات بالوباء وصل إلى 191 حالة، وذلك بعد تسجيل 7 وفيات جديدة".
وأشارت إلى "تعافي 342 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع المتعافين إلى 4476 حالة".
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