الياسري يوجه بإحداث طفرة نوعية بعمل المرور ويؤكد: الاعتداء عليهم اعتداء على الدولة

اعتبر وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين، الاعتداء على رجل المرور بانه اعتداء على الدولة وتجاوز على القانون، فيما وجه بإحداث طفرة نوعية بعمل المرور ويؤكد: الاعتداء عليهم اعتداء على الدولة.

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