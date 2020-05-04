المالكي يعلق على قرار ائتلافه بعدم التصويت لحكومة الكاظمي

وقال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل حول موقف ائتلاف دولة القانون من التصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، ان المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي والتصدي بحزم وارادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة.واشار المالكي الى ان قرارنا بعدم التصويت للحكومة لايعني ابدا ان ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بايجابية مع اية مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي على ان لايمنع في الوقت ذاته من ان يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لاية مواقف واجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق.

وأعلن ائتلاف دولة القانون، امس الأحد، رفضه التوصيت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، معتبراً أن التشكيلة الحكومية التي عُرضت على الكتل "تتعارض مع" تطلعات العراقيين.