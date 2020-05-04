نائب عن القوى: لن ندخل جلسة التصويت على الحكومة في هذه الحالة

اكد النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي، الاثنين، ان تحالفه لن يدخل جلسة التصويت على الحكومة في هذه الحالة، مبينا ان المباحثات مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم تُحسم بعد سواء بشأن الوزارات المخصصة للعرب السُّنة.
وقال الكربولي في تصريح صحافي ان "المباحثات مع الكاظمي لم تُحسم بعد سواء بشأن الوزارات المخصصة للعرب السُّنة وعددها 6 وزارات أو طريقة ترشيح الوزراء".
وأضاف الكربولي أن "تحالفنا لن يدخل جلسة التصويت ما لم نوافق مسبقاً على الوزراء الذين اختارهم الكاظمي"، مبيناً أن "التخويل الذي مُنح له ليس مفتوحاً".
وتابع "مع احترامنا لبعض الشخصيات وتاريخها لكن لا ينبغي منحها وزارات من حصة المكون السني وهذا ما درجت عليه العملية السياسية والسيد الكاظمي يعرف ذلك جيداً".
يذكر ان الخليج 365 نشرت اول امس السبت نقلا عن مصدر سياسي اسماء المرشحين للكابينة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
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