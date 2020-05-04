اعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين قيد العلاج الى 249 شخصا، فيما اشارت الى شفاء حالة واحدة لتسجل اعداد الاشخاص الذين تماثلوا الى الشفاء التام 224 شخصا. وادناه مخطط للموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته صحة البصرة قبل قليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة البصرة تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا وشفاء حالة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.