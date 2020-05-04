المالكي: العراق يسعى لتنسيق الجهود مع دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، أن العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون وتنسيق الجهود المشتركة وترسيخ التكاتف والتضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره.



وأكد المالكي، أن "العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون وتنسيق الجهود المشتركة وترسيخ التكاتف والتضامن لمكافحة وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بمكتبه اليوم، في لقائين منفصلين سفيري روسيا الاتحادية ومصر العربية لدى العراق، وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الأوضاع السياسية وتداعيات تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط".وأكد المالكي، أن "العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون وتنسيق الجهود المشتركة وترسيخ التكاتف والتضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره". ما جانبهم، أبدى السفيران "اهتمامهما بالوضع العراقي وضرورة توطيد العلاقات والتعاون في مختلف المجالات".



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