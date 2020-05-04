في ذكراه العالمي.. مدير المرور يطالب بجعل الأسبوع الحالي للالتزام بالقواعد المرورية

هنأ مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية لأسبوع المرور العالمي السادس والأربعون، مطالبا بجعل الأسبوع الحالي أسبوعا للالتزام بالقواعد المرورية.
وقال الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بمناسبة الذكرى السنوية لأسبوع المرور العالمي السادس والأربعون نتقدم بالتهاني والتبريكات لشعبنا العظيم، وبنفس الوقت نعزي عوائل الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي".
وأضاف، "كوننا نعيش أيام رمضان المبارك وأيام استشهاد كوكبة من أبناء الحشد، ستختصر المديرية الاحتفالات وتنحصر بفعاليات معينة".
وأضاف، "كوننا نعيش أيام رمضان المبارك وأيام استشهاد كوكبة من أبناء الحشد، ستختصر المديرية الاحتفالات وتنحصر بفعاليات معينة".
وتابع، "من هنا نوصي ابنائنا من ضباط ومنتسبي مديرية المرور أن يجعلوا هذا الأسبوع أسبوع التوعية والنصائح المرورية لمستخدمي الطريق"، مطالبا، مستخدمي الطرق بأن "يجعلوا من هذا الأسبوع هو أسبوع الالتزام بالقواعد المرورية".
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