بعد عيد الميلاد.. عرس يتسبب باصابة 15 شخصا بكورونا في الكاظمية

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، ان عرسا في مدينة الكاظمية تسبب باصابة 15 اصابة بفايروس كورونا.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في مقطع فيديو تابعته الخليج 365، ان "احد الاعراس الذي اقيم في مدينة الكاظمية تحديدا في منطقة العكيلات تسبب باصابة نحو 15 شخصا بفايروس كورونا"، مبينا ان "هؤلاء توزعوا بواقع 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة ام الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي".
واضاف "نحذر من اقامة هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الاوقات او تقام ضمن نطاق محدود جدا"، مشيرا الى ان "الاعداد قابلة للزيادة".
واعلنت دائرة صحة الكرخ امس الاحد، عن اصابة 23 شخصا بفايروس كورونا بسبب حظروهم عيد ميلاد في منطقة الطوبجي ببغداد.
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