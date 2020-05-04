بالفيديو.. انتحاريان يفجران نفسهما بعد محاصرتهما من قبل قوات حشد حديثة

اقدم انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين على تفجير نفسهما داخل مسجد في قرية المدهم غرب حديثة ١٦٠كم غرب الرمادي. وجاء ذلك بعد محاصرة الانتحاريين داخل المسجد من قبل قوات حشد عشائر حديثة. وادى ذلك الى انهيار المسجد دون وقوع اية خسائر من قبل قوات الحشد.

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