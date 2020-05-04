العثور على 70 عبوة ناسفة وتفجير خمسة انفاق غرب نينوى

أفادت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بأن قوة امنية عثرت على 70 عبوة ناسفة وتفجير خمسة انفاق غرب محافظة نينوى
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة ضمن قيادة عمليات غرب نينوى وخلال تفتيش منطقة بادوش، عثرت على ٧٠ عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، مشيرة الى أن مفاز المعالجة فجرت خمسة انفاق.
من جانبها نفذت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين وبالتنسيق مع طيران الجيش واجباً من خلال نصب كمين في حقل عجيل لوجود تحركات لعصابات داعش الإرهابية، وفق بيان الخلية، الذي اشار الى معالجة عجلة والعناصر التي كانت بداخلها من قبل طيران الجيش، حيث احترقت العجلة بالكامل.
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