في زمن الكورونا... كيف احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها؟ (صور)

"أحتفل بعيد ميلادي"، بهذه الكلمات علّقت ميريام فارس على الصور الّتي شاركتها مع متابعيها على تطبيق إنستغرام، فكم أصبح عمرها؟

كان لافتاً أن ميريام فارس أعادت نشر تغريدة كُتب فيها: "ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها الـ37 في المنزل برفقة عائلتها"، فهل إعترفت بسنّها بطريقة غير مباشرة؟