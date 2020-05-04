إحتفلت الفنانة ميريام فارس بمناسبة عيد ميلادها الّذي لم يكن بعيداً عن أجواء الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فظهرت من داخل منزلها مع قالب حلوى زُيّن بزجاجة من المعقمات، وبالونات مع كمامة طبيّة.
"أحتفل بعيد ميلادي"، بهذه الكلمات علّقت ميريام فارس على الصور الّتي شاركتها مع متابعيها على تطبيق إنستغرام، فكم أصبح عمرها؟
كان لافتاً أن ميريام فارس أعادت نشر تغريدة كُتب فيها: "ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها الـ37 في المنزل برفقة عائلتها"، فهل إعترفت بسنّها بطريقة غير مباشرة؟
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن الكورونا... كيف احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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