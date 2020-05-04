تاكيدا لما نشرته الخليج 365.. مقترحات لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين

يأتي ذلك بعد أن كشفت الخليج 365، امس الاحد، عن قرار حكومي باستقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، وسط ترجيحات باستقطاع ٢٥٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة الادخار الإجباري.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن المصدر قوله، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري"، مبينا أن فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين".



واضاف المصدر، الذي اوردته الوكالة الرسمية، أن "المقترحات تضمنت أيضاً استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولاً من الأعلى إلى الأسفل"، موضحاً أن "المقترحات تضمنت أيضاً إيقاف تسديد القروض".

وابلغ مصدر مطلع الخليج 365، امس الاحد، إنه سيتم استقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين هذا الشهر، مرجحا في ذات الوقت استقطاع ٢٥٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة الادخار الإجباري التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.



وكانت اللجنة المالية، في مجلس النواب قد استبعدت في وقت سابق، تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون.