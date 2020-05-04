رغد صدام حسين تعلق على 'أملاك العائلة الشخصية'

علقت رغد صدام حسين، ابنة رئيس النظام السابق، على "املاك العائلة الشخصية".
ونقلت وسائل اعلامية عن تغريدة لرغد "سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها"، في إشارة لصورة سيارة رياضية.
وأضافت "ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية".
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