العراق يتوقع ارتفاع نسبة الفقر به لاكثر من 20%

اكد وزير التخطيط نوري الدليمي، إن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 20 بالمئة، فيما توقع ارتفاع هذه النسبة بسبب الازمة الاخيرة.
وقال الدليمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان نسبة الفقر في عموم العراق بلغت 20 بالمئة، بموجب آخر مسح نفذته الوزارة عام 2018"، مبينا ان "النسبة ترتفع في المحافظات الجنوبية حيث تصل في محافظة المثنى الى 52 بالمئة".
واضاف ان "النسب تتباين بين المحافظات وفقا للنشاط الاقتصادي في كل محافظة"، متوقعا "ارتفاع نسب الفقر في معدلاتها بسبب الأزمة الاخيرة، نتيجة فقدان بعض العاملين في القطاع الخاص أعمالهم وعدم وجود مصادر دخل بديلة لديهم".
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