بعد 15 عاما.. الـ'4000' يودع الكتل في بغداد 'صور'

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق الـ(4000) ضمن منطقة الشعب شمال بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الجهد الآلي والهندسي الخاص بامانة بغداد المتضمن دوائر (الوحدات الانتاجية والحراسات والامن وبلدية الشعب ) وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر ليلاً برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق 4000 احد اكبر وابرز الاسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب".

واضاف انها "قامت ايضا بحملة تعفير للموقع بالاضافة الى الشوارع المحيطة به لتباشر بعدها الملاكات البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المحاط بالكتل الكونكريتية منذ سنة 2005"، لافتة الى ان "ذلك تم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد".

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