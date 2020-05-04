مولات وصالونات النساء بدهوك تعيد فتح ابوابها بشروط

اعلنت خلية الازمة في دهوك، الاثنين، عن السماح للمولات وصالونات النساء باعادة فتح ابوابها ولكن بشرط.
وقالت الخلية في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، انها "قررت تخفيف اجراءات حظر التجوال في المحافظة والسماح بفتح ابواب المولات البالغ عددها اربعة من الساعة التاسعة صباحا لغاية السابعة مساء، ولكن وفق شروط منها عدم فتح الكافيهات والعاب الاطفال ويسمح بالمطاعم فقط عن طريق دليفري".
واضافت انه "تقرر ايضا السماح لصالونات الحلاقة النسائية في مزاولة عملها من الساعة الثامنة صباحا والى السادسة مساء ايضا وفق شروط صحية"، مشيرة الى ان "هذه القرارات ستطبق اعتبارا من اليوم الرابع من ايار الحالي".
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