كورونا يجمد التنقيب عن الاثار بشكل كامل في العراق

اكد وزير الثقافة ﻋﺒﺪ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ، أن كورونا تسبب ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ عمليات التنقيب عن الاثار ﺑﺸﻜﻞِ كامل في ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد، ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة ﺑﻌﺜﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋﻦ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 أﻟﻒ ﺗﻞ أﺛﺮي ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮى 5% فقط. وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لوسائل اعلامية حكومية "ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﺸﺮات اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺒﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ المفترض أن ﺗﺼﻞ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ المواقع اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ المحافظات ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ أﻳﻀﴼ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘﴼ وأﻧﻬﺖ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺘﻨﻘﻴﺒﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء البعثتين التنقيبيتين روﺳﻴﺔ وﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ العاملتين ﻓﻲ ﺗﻞ ﺟﻮﺧﺎ اﻷﺛﺮي (ﻣﺪﻳﻨﺔ أوﻣﺎ) ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ وﻣﻮﻗﻊ أرﻳﺪو ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر واللتين ﻏﺎدرﺗﺎ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم المحافظة بسبب اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم المقبل". Advertisements وأﺿﺎف اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ، إن "اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ المقرر أن ﺗﺼﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ والمانيا وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ذي ﻗﺎر واﻟﺒﺼﺮة واﻟﻨﺠﻒ وواﺳﻂ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ والموصل"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن "ﻋﺪد المواقع اﻷﺛﺮﻳﺔ المسجلة ﺑﻠﻎ 15 أﻟﻒ ﺗﻞ أﺛﺮي ﻣﻮزع بين ﻣﺪن ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ أﺛﺮﻳﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء المباني اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ". وﻟﻔﺖ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ المواقع ﺳﻮى 5 بالمئة".

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