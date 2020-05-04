حذف فصول دراسية من السادس الادبي

قررت وزارة التربية، حذف عدد اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎج ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﻟﻠﻔﺮع اﻻدﺑﻲ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المناهج اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﺳﺮاء ﻃﺎﻟﺐ في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "المديرية ﺣﺪدت ﻋﺪدا ﻣﻦ الموضوعات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻦ المنهاج المقرر ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ"، ﻣﻮﺿﺤﺔ ان "المواد المحذوفة ﺷﻤﻠﺖ الموضوعات ﻣﻦ اﺳﻠﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻰ المبتدأ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺤﺬف ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب". واضافت "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ لموضوع اﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ"، مشيرة الى ان "اﻟﺤﺬف ﺷﻤﻞ اﻳﻀﺎ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺬف اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ". Advertisements وتابت اﻧﻪ "ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ والمصطلحات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت، وﺣﺬف الفصلين اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﻟﺤﺬف الفصلين اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺘﺎرﻳﺦ، والفصلين اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺬف اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺪرس اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ". واكدت ﻣﻌﺎون المدير اﻟﻌﺎم اﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺤﺬف اﻟﺬي ﺷﻤﻠﺖ ﺑﻪ المواد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات ﻣﻦ اﺟﻞ اﻋﻼم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ المنصات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ".

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