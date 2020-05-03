السنيد: دولة القانون اعترض على آلية تشكيل الوزارة ولم يقدم اثناء المفاوضات اي مرشح

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الأحد، أن الائتلاف اعترض على آلية تشكيل الوزارة ولم يقدم أثناء المفاوضات أي مرشح. وقال السنيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"انفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الاعلام بان رفض ائتلاف دولة القانون التصويت على كابينة المكلف في مجلس النواب يعود لعدم حصول دولة القانون على حقيبة وزارة الداخلية".



وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون اعترض على الية تشكيل الوزارة وما افرزته من ترشيحات، ولم يقدم اثناء المفاوضات اي مرشح لاي حقيبة وزارية".

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