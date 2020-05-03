صحة البصرة تعلن اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في قضاء الهارثة

اعلنت دائرة صحة البصرة، الاحد، أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في قضاء الهارثة بلغ 130 حالة.
وقالت الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في قضاء الهارثة بلغ 130 حالة وهي الاعداد التراكمية لمجموع الاصابات في الناحية".
وكانت صحة البصرة اعلنت، اليوم الأحد، تسجيل ثماني إصابات بفايروس كورونا، وتسع حالات شفاء.
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