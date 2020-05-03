بالوثيقة.. تكليف العميد محمد درج مديراً للدفاع المدني في الانبار

تنشر الخليج 365، بالوثيقة تكليف وزارة الداخلية للعميد محمد درج خلف عودة مديراً للدفاع المدني في محافظة الانبار ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي.

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