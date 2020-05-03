جورج بوش اربك حسابات اسود الرافدين.. تعرف على التفاصيل

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2020-05-03 | 17:20
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وقال منير في حديث لبرنامج "3-1" والذي يعرض على قناة السومرية، "حين بلغنا مباراة نصف النهائي امام البارغواي، رئاسة الوفد أبلغونا ان الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، سيحضر الى اليونان لمؤازرتنا في حال بلغنا المباراة النهائية".
وأضاف "هذا الامر سبب ارباكاً كبيراً بين اللاعبين، فهناك من رحب بخبر حضور بوش وهناك من رفض، بدوري أبلغت اللاعبين بان نركز على المباراة ولكل حدث حديث"، مشيراً إلى أن "هذا الامر تسبب بفقدان تركيزنا وكان أحد أسباب خسارتنا في نصف النهائي امام بارغواي".
"3-1"، برنامج رياضي يعرض على قناة السومرية في تمام الساعة 123 منتصف الليل ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
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