نقابة الصحفيين العراقيين تصدر بياناً بشأن اليوم العالمي لحرية الصحافة

اصدرت نقابة الصحفيين العراقيين، الاحد، بياناً بشأن اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدة أنها استطاعت تحقيق مكاسب وانجازات من أبرزها تشريع قانون حقوق الصحفيين.

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يحتفل العراق والعالم في الثالث من شهر مايس من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وهو اليوم المخصص للدفاع عن حرية التعبير وسلامة الصحفيين في وسائل الأعلام".

وأضافت أنه "انطلاقا من تلك المبادئ وتعبيرا عن المسؤولية المهنية والأخلاقية تجاه الأسرة الصحفية فان نقابة الصحفيين العراقيين تحرص على تعزيز تلك المبادئ على ارض الواقع من خلال دورها البارز والمتميز قي الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين ومختلف وسائل الاعلام العاملة في العراق"، مؤكدة أنها "تعمل على توفير مناخات آمنة للعمل الصحفي وبيئة تتناسب مع دورهم في صناعة الرأي العام وإشاعة مفاهيم الحرية والديمقراطية وتعزيز السلم المجتمعي من خلال التناول الإعلامي لمختلف القضايا ووفقا للمعايير المهنية الدولية ولوائح السلوك المهني".

Advertisements

وأضافت النقابة أنها "استطاعت من تحقيق مكاسب وانجازات من أبرزها تشريع قانون حقوق الصحفيين الذي وفر ضمانات ومكاسب وحقوق مادية للصحفيين وعوائل شهداء الصحافة".