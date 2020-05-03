كشف مصدر امني، الاحد، حقيقة اعلان حالة الانذار القصوى في بغداد، مشيرا الى أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض المواقع تداولت خبر اعلان حالة الانذار القصوى ج في العاصمة، الوضع تحت السيطرة ولا شيء يدعو للقلق والقوات الامنية متواجدة ومسيطرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هنالك توجيهات بالتشديد فقط في مناطق اطراف العاصمة تحسبا من وقوع اي طارئ بعد التعرضات الاخيرة التي حصلت في بعض المحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر امني يكشف حقيقة اعلان حالة الانذار القصوى في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.