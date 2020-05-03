رئيس كتلة الفتح: الكاظمي كرر أخطاء الأسبق في آلية اختيار المرشحين

أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبق في آلية اختيار المرشحين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الغبان قوله، إن "الكتل السياسية سبق وأن اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيداً عن المحاصصة على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على الجميع".
وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف كرر أخطاء المكلف الأسبق في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليه الكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين".
وأكد الغبان، أن "المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين".
وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف كرر أخطاء المكلف الأسبق في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليه الكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين".
وأكد الغبان، أن "المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين".
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