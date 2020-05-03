بومبيو: هناك أدلة ضخمة على أن كورونا ينحدر من مختبر ووهان الصيني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هناك "أدلة ضخمة" على أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، متهماً بكين بإخفاء المعلومات عن تفشي الفيروس القاتل.
وأضاف: "رأينا إعلاناتهم، رأينا أنهم طردوا الصحفيين، شاهدنا إسكات هؤلاء الذين حاولوا أن يذكر ما كان يحدث، الأساتذة الطبيين داخل الصين، كما منعوا من إصدار التقارير حول ذلك... بأسلوب تعمل وفقه الأحزاب الشيوعية".
واتهم بومبيو السلطات الصينية بأنها "أثارت مخاطر هائلة، ما أسفر عن إصابة ووفاة مئات الآلاف في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، تعليقاً على مسألة ارتباط الفيروس بمختبر معهد الفيروسات في ووهان: "هناك أدلة ضخمة على أن كل شيء بدأ في هذا المكان. قلنا منذ البداية إن هذا فيروس ينحدر من مدينة ووهان الصينية... لدى الصين سجل من إصابة العالم بفيروسات، وسجل لاستخدام مختبرات لا تستجيب للمقاييس المطلوبة، هذه المرة ليست الأولى عندما يواجه العالم فيروس نتيجة أخطاء في مختبرات صينية".
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