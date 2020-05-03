بالصورة.. رونالدو يفاجئ والدته بهدية باهظة الثمن

نشرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الصورة التي شاركتها والدة كريستيانو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث أهداها المهاجم البرتغالي سيارة، وبعض الورود احتفالاً بعيد الأم.

وقالت والدة كريستيانو عبر حسابها على إنستغرام: "شكراً للهدية الرائعة من إبني، أتمنى أن يحظى الجميع بيومٍ جيد".



ويتم الاحتفال بعيد الأم في إيطاليا في 2 ايار، ولكن كريستيانو فضل الاحتفال بوالدته مبكراً، خاصة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة.