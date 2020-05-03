ماتيرازي يكشف ماذا قال لـزيدان قبل نطحة نهائي مونديال 2006

وتحصل زيدان على البطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة، بعدما قام بنطح ماتيرازي برأسه في مشهد لن ينساه محبي كرة القدم رغم مرور 14 عامًا.

وتحدث ماتيرازي عن التفاصيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقال: "كان هناك احتكاك بيني وبين زيدان داخل منطقة الجزاء في الشوط الاول".



وتابع: "لقد سجل هدف فرنسا الأول، وطلب منه دومينيك (مدرب المنتخب الفرنسي الأسبق) مراقبتي".

وأضاف: "بعد الاحتكاك الأول قمت بالاعتذار ولكن ردة فعله كانت سيئة، كان هناك احتكاك آخر بيننا، ولكن بعد المرة الثالثة قال لي بتهكم إنه سيعطيني قميصه لاحقًا، لكنني أجبته بأنني أفضل الحصول على أخته بدلًا من قميصه".

وفقد زيدان وقتها سيطرته على أعصابه وقام بنطح ماتيرازي، وكان طرد الفرنسي كفيلًا بترجيح كفة إيطاليا في النهاية للفوز بكأس العالم بركلات الجزاء الترجيحية.

