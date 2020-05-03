2020-05-03 | 16:26
5,343 مشاهدة
وتحدث ماتيرازي عن التفاصيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقال: "كان هناك احتكاك بيني وبين زيدان داخل منطقة الجزاء في الشوط الاول".
وتابع: "لقد سجل هدف فرنسا الأول، وطلب منه دومينيك (مدرب المنتخب الفرنسي الأسبق) مراقبتي".
وأضاف: "بعد الاحتكاك الأول قمت بالاعتذار ولكن ردة فعله كانت سيئة، كان هناك احتكاك آخر بيننا، ولكن بعد المرة الثالثة قال لي بتهكم إنه سيعطيني قميصه لاحقًا، لكنني أجبته بأنني أفضل الحصول على أخته بدلًا من قميصه".
وفقد زيدان وقتها سيطرته على أعصابه وقام بنطح ماتيرازي، وكان طرد الفرنسي كفيلًا بترجيح كفة إيطاليا في النهاية للفوز بكأس العالم بركلات الجزاء الترجيحية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماتيرازي يكشف ماذا قال لـزيدان قبل نطحة نهائي مونديال 2006 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.