القضاء لسراق المال العام: مهما كانت صفتكم ومواقعكم بالدولة سيطالكم سيف القانون

ارسل مجلس القضاء الاعلى، الاحد، رسالة الى ما وصفهم "سراق المال العام"، مؤكداً فيها أن سيف القانون سيطالهم مهماً كانت صفتهم ومواقعهم في الدولة.

وقال القضاء في رسالته التي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "مهما كانت صفتكم ومواقعكم في الدولة أكاذيبكم لن تنفعكم وسيطالكم سيف القانون".

وأضاف "لن تنفعكم توسطات من يوفر لكم الحماية السياسية أو الإعلامية لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام".