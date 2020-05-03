ائتلاف الوطنية: لن نمنح الثقة لحكومة الكاظمي وسنقاطع جلسة التصويت عليها

أكد ائتلاف الوطنية، الأحد، أنه لن يتم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أكد أنه سيتم مقاطعة جلسة التصويت عليها. وذكر الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع الاخ المكلف او مع القوى السياسية المختلفة، ألا اننا مع الاسف لم نلمس أية بوادر ايجابية لذلك، بالإضافة الى ان آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في احالة قتلة العراقيين وحماتهم الى محاكم علنية خاصة".



وأضاف أنه "من هذا المنطلق، نعلن اننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".



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