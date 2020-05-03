بسبب دوري الابطال.. دي بروين يلمح للرحيل عن سيتي

وقال دي بروين في تصريحات نشرتها صحيفة «هيت لاتستي نيوز» البلجيكية، "بمجرد اتخاذ القرار، سأدرس كل الخيارات، عامان سيكونان عقوبة طويلة المدة، ولكن إذا كان الإيقاف لعام واحد، سأدرس الموقف".ويمتد العقد الحالي لدي بروين مع مانشستر سيتي حتى 2023، وكانت عدة أندية أبدت اهتمامها بضم دي بروين وكان أحدث هذه الأندية التي أعربت عن رغبتها هما ريال مدريد وبرشلونة.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» قرر في منتصف فبراير الماضي استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة في البطولة الأوروبية لمدة موسمين مقبلين بسبب انتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف، كما فرض غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو على النادي.



وتقدم مانشستر سيتي بطعن على القرار إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، وبدأ اليويفا تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف منذ 2011 لضمان عدم إنفاق الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية لمبالغ تفوق عائدات هذه الأندية.