اخطأنا بمنح الثقة لـ'الاحداث'.. الكربولي: اتركوا السياسة للكبار

رأى رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاحد، بـأنه "مخطأ" عندما منح الثقة بادارة القرار السياسي لدى المكون "السني" الى ما وصفهم بـ"الأحداث"، مرددا جملة "اتركوا السياسة للكبار".
وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "لقد اخطأنا عندما منحنا الثقة للأحداث لكي يكون القرار السياسي بأيديهم".
وتابع قائلا، "فلا هم حافظوا على وحدة المكون ومصالحه، ولا هم حافظوا على استحقاق السنة من الوزارات"، خاتما تغريدته بهاشتاغ "اتركوا السياسة للكبار".
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