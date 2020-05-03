اخطأنا بمنح الثقة لـ'الاحداث'.. الكربولي: اتركوا السياسة للكبار

وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "لقد اخطأنا عندما منحنا الثقة للأحداث لكي يكون القرار السياسي بأيديهم".

وتابع قائلا، "فلا هم حافظوا على وحدة المكون ومصالحه، ولا هم حافظوا على استحقاق السنة من الوزارات"، خاتما تغريدته بهاشتاغ "اتركوا السياسة للكبار".