رئيس الجمهورية يؤكد على حماية الإعلاميين من 'الإجراءات القسرية'

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدا على حماية الإعلاميين من "الإجراءات القسرية".
وشدد صالح على "سلامة الصحفيات والصحفيين"، مؤكدا أنها "ضرورة حتمية لبناء صحافة حرة دون خوف أو محاباة لتحقيق العدالة والسلام".
وتابع قائلا "أمنياتنا لحملة الأقلام الحرة والأفكار النيرة بالنجاح والتألق الدائم..وكل عام والصحفيون بخير وسلام".
وتحتفل دول العالم في الثالث من آيار/مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ، ورفع هذا العام شعار "الصحافة من دون خوف او محاباة".
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