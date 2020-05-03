بلاسخارت للصحفيين في العراق: التقارير الموثوقة تمكّن الجمهور من مساءلة القادة

وقالت الممثلة الأممية الخاصة هينيس بلاسخارت، في تغريدة لها على حساب المنظمة الرسمي في موقع تويتر، إنها "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحيي الصحفيين في الخطوط الأمامية في العراق وخارجه".

واشارت بلاسخارت الى أن "التقارير الصحفية الموثوقة تمكّن الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة ومساءلة القادة"، مؤكدة أن هاذ "لم يكن يوماً أكثر أهمية منه في أوقات الأزمات".