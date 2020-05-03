بلاسخارت للصحفيين في العراق: التقارير الموثوقة تمكّن الجمهور من مساءلة القادة

هنأت ممثلة الامم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت، الصحفيين في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما أكدت أن التقارير الصحفية "الموثوقة" تمكّن الجمهور من مساءلة القادة.
واشارت بلاسخارت الى أن "التقارير الصحفية الموثوقة تمكّن الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة ومساءلة القادة"، مؤكدة أن هاذ "لم يكن يوماً أكثر أهمية منه في أوقات الأزمات".
ويحتفل العالم في الثالث من آيار/مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ، ورفع هذا العام شعار "الصحافة من دون خوف او محاباة".
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