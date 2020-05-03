المحافظ الجديد في اول تصريح له: سنجعل من ذي قار انموذجا للمحافظات

تعهد محافظ ذي قار الجديد ناظم الوائلي في اول تصريح له، اليوم الاحد، بجعل المحافظة انموذجا للمحافظات في العمل الجاد، فيما أكد دعمه للمتظاهرين السلميين وضرورة حمايتهم.
واضاف ان "مدينتكم التي اقرها مجلس النواب الموقر مدينتة منكوبة نعاهدكم على رفع الحيف عنها ونجعلها انموذجا للمحمافظات في العمل الجاد"، مؤكدا "سنعمل على تفعيل دور القضاء كونه هو سيف الحق الذي به نصول وميزان العدل الذي نحتكم اليه".
واوضح، "اشيد بالدور السلمي لابنائي المتظاهرين في سوح التظاهر فانه لزامن علينا حمايتهم ودعم سلميتهم حسب القانون والدستور واثمن دورهم الداعم والمشروع للمطالبة بحقوق محافظتكم ومحافظتهم العزيزة"، داعيا، شرائح المجتمع كافة وجميع ابناء المحافظة الى "التآزر والعمل الجاد بيد واحدة لبناء هذه المحافظة التي تستحق منا كل الخير".
وتابع، "اتقدم بوافر الشكر والعرفان الى رئيس الوزراء والى السادة اعضاء مجلس النواب والسادة اصحاب القرار على وضع ثقتهم بشخصنا وسنكون عند حسن الظن، واوعاهد الجميع بالعمل الجاد على محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد".
ونشرت الخليج 365 اليوم الاحد وثيقة تتضمن قراراً لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بتكليف ناظم الوائلي محافظاً لذي قار، وحازم الكناني بمنصب النائب الأول له.
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