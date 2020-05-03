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المحافظ الجديد في اول تصريح له: سنجعل من ذي قار انموذجا للمحافظات

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تعهد محافظ ذي قار الجديد ناظم الوائلي في اول تصريح له، اليوم الاحد، بجعل المحافظة انموذجا للمحافظات في العمل الجاد، فيما أكد دعمه للمتظاهرين السلميين وضرورة حمايتهم.
وقال الوائلي في مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة وهو الاول بعد توليه المنصب، وتابعته الخليج 365، "يا ابناء محافظة ذي قار العزيزة مدينة العلم والثقافة والحضارة مدينة الادب والشعر والكرم والشجاعة ان المسؤولية والامانة ليس بالامر الهين وقد تصديت لهذه المسؤولية ايمانا مني بالعمل الجاد والمخلص لخدمة اهلي في هذه المحافظة والعمل بشفافية وصدق من اجل الارتقاء بالعمل والواقع الامني والخدمي".

واضاف ان "مدينتكم التي اقرها مجلس النواب الموقر مدينتة منكوبة نعاهدكم على رفع الحيف عنها ونجعلها انموذجا للمحمافظات في العمل الجاد"، مؤكدا "سنعمل على تفعيل دور القضاء كونه هو سيف الحق الذي به نصول وميزان العدل الذي نحتكم اليه".

واوضح، "اشيد بالدور السلمي لابنائي المتظاهرين في سوح التظاهر فانه لزامن علينا حمايتهم ودعم سلميتهم حسب القانون والدستور واثمن دورهم الداعم والمشروع للمطالبة بحقوق محافظتكم ومحافظتهم العزيزة"، داعيا، شرائح المجتمع كافة وجميع ابناء المحافظة الى "التآزر والعمل الجاد بيد واحدة لبناء هذه المحافظة التي تستحق منا كل الخير".


وتابع، "اتقدم بوافر الشكر والعرفان الى رئيس الوزراء والى السادة اعضاء مجلس النواب والسادة اصحاب القرار على وضع ثقتهم بشخصنا وسنكون عند حسن الظن، واوعاهد الجميع بالعمل الجاد على محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد".

 

ونشرت الخليج 365 اليوم الاحد وثيقة تتضمن قراراً لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بتكليف ناظم الوائلي محافظاً لذي قار، وحازم الكناني بمنصب النائب الأول له.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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