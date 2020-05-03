بالوثيقة.. عبد المهدي يكلف ناظم الوائلي محافظاً لذي قار

تنشر الخليج 365 وثيقة تتضمن قراراً لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بتكليف ناظم الوائلي محافظاً لذي قار، وحازم الكناني بمنصب النائب الأول له.

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