صحة النجف: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

وقالت دائرة صحة النجف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مختبر الصحة العامة في المحافظة أجرى 172 فحصا لحالات مشتبه بها، من ضمنها 38 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة، و54 فحصا من عينات الفحص العشوائي، وتبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة حاملة للفايروس"، موضحة أنه بذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف ، 305 حالة مؤكدة، 286 شفاء، 6 حالات وفاة، 2 مغادرين".واكدت دائرة صحة النجف "استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم وعلى مدار 24 ساعة لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للملامسين والمصابين".

ودعت الدائرة، جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض .