بفيلم رسوم متحركة.. الصين تسخر من تعامل أميركا مع أزمة كورونا

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الخميس إنه واثق من أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لعلم الفيروسات، لكنه لم يورد أدلة على ذلك.



وفي فيلم الرسوم المتحركة الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة، وتمثال الحرية.

ويقول المحارب "لقد اكتشفنا فيروسا جديدا"، فيرد تمثال الحرية "وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب".

ثم يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصي أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشي، فيرد التمثال بنوع من الإنكار، في حين تتردد أصوات المؤتمرات الصحفية لترامب التي قلل فيها من مدى خطورة المرض.



ويسأل المحارب التمثال الذي بدأ يحمرّ لونه ويصاب بحمى "هل تستمع إلى نفسك؟"، فيرد عليه قائلا "نحن دائما على صواب حتى لو كنا نناقض أنفسنا".

وتتهم الولايات المتحدة وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم فيما يتعلق بشدة التفشي، وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة منشأ الفيروس.

وفي مقابلة مع رويترز، قال ترامب إنه يعتقد أن تعامل الصين مع جائحة كورونا دليل على أن بكين "ستبذل كل ما بوسعها" كي يخسر الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.