بلا رواتب للشهر الخامس.. كوادر تعليمية تنظم وقفة احتجاحية في كربلاء

وقال مراسل الخليج 365، في محافظة كربلاء، إن العشرات من الكوادر التعليمية نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية امام مبنى مديرية تربية كربلاء للمطالبة بصرف رواتبهم.

وأوضح مراسلنا أن المحتجين اكدوا أن تعيينهم تم مؤخرا بأوامر إدارية على ملاك وزارة التربية، ألا أنهم وللشهر الخامس دون رواتب.