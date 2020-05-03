بلا رواتب للشهر الخامس.. كوادر تعليمية تنظم وقفة احتجاحية في كربلاء

نظمت كوادر تعليمية في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم.
وقال مراسل الخليج 365، في محافظة كربلاء، إن العشرات من الكوادر التعليمية نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية امام مبنى مديرية تربية كربلاء للمطالبة بصرف رواتبهم.
وأوضح مراسلنا أن المحتجين اكدوا أن تعيينهم تم مؤخرا بأوامر إدارية على ملاك وزارة التربية، ألا أنهم وللشهر الخامس دون رواتب.
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