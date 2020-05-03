طالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السابق احمد الكريم، الأحد، بتواجد الحشد الشعبي في اغلب مناطق المحافظة، محذرا من عودة سيطرة تنظيم "داعش" عليها. وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الكريم قال في تصريح على هامش اجتماعه بقيادة الحشد بالمحافظة، نعول كثيرا على الحشد الشعبي ونطالب بان يمسك أغلب مناطق المحافظة من اجل تفادي الخروقات التي تحصل بين الحين والاخر".



واضاف الكريم، بحسب البيان، إن "تنظيم داعش الارهابي ينوي شن هجمات شرسة في شهر رمضان لإعادة الوضع الى ما كان عليه في 2014".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب بتواجد الحشد الشعبي بأغلب مناطق صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.