نائب يحذر من خطورة الوضع بديالى ويدعو الى ارسال تعزيزات امنية

دعا النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، السبت، القيادات الامنية في بغداد لارسال تعزيزات امنية اضافية الى المحافظة، عازيا السبب الى استهداف زمر داعش الارهابية لعدة نقاط امنية فيها.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "زمر داعش الارهابية استهدفت مساء اليوم، عدة نقاط امنية في منطقة زاغنية بناحية العبارة في المحافظة ما ادى الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى بين صفوف تلك القوات"، مبينا ان "القيادات الامنية في المحافظة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخرق الفادح نتيجة لانشغالها في امور اخرى بعيدة عن ملف الامن".

واضاف التميمي، ان "خطورة الوضع نتيجة لنشاط زمر داعش الارهابية، خاصة ان محافظة ديالى تقع في مكان مهم وستراتيجي مع وجود بؤر الارهاب، يجعلنا بحاجة الى ايعاذ القيادة الامنية في بغداد لاسناد القوات الامنية في المحافظة بقطعات اضافية لاعادة الانتشار وملئ الفراغات والثغرات التي استغلتها تلك الجماعات الارهابية بغية عدم تكرار تلك الخروقات".