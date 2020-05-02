مقتل شرطي وجندي واصابة ثلاثة اخرين بهجمات متفرقة في ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بأن شرطيا وجنديا قتلا واصيب ثلاثة اخرون بهجمات متفرقة في ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، لدى مرور مركبة عسكرية في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى، ما ادى الى مقتل جندي واصابة ثلاثة اخرين". واضاف ان "شرطيا قتل بنيران قناص لداعش في قرية زاغنية بناحية العبارة شمال شرقي ديالى".

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