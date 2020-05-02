مصدر: دعوة الحلبوسي للنواب لم تتضمن تحديد موعد جلسة

افاد مصدر مطلع، السبت، بأن دعوة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للنواب بالتواجد الاثنين المقبل لم تتضمن تحديد موعد جلسة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دعوة رئيس البرلمان للنواب لم تتضمن تحديد موعد جلسة بل تواجد تحسباً لإجرائها"، مشيراً الى أنه "في حال تحديد موعد جلسة لمنح الثقة سيتم الإعلان عنها من خلال الدائرة البرلمانية".
وكان مصدر برلماني أفاد، اليوم السبت، بأن الحلبوسي وجه اعضاء المجلس بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل، متوقعاً عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية خلال الاسبوع الحالي.
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