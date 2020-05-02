عدوى كورونا تصيب ممثلة روسية مشهورة

أكدت الممثلة الروسية المشهورة تاتيانا فاسيليفا، في حديث نقلته وكالة "نوفوستي"، أنه تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت ممثلة السينما والمسرح المعروفة: "أعاني من الالتهاب الرئوي الثنائي ... تبين وجود هذا الفيروس لدي... وأنا أخضع للعلاج حاليا"، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل. وفاسيليفا – تحمل لقب فنان الشعب في روسيا. وعملت في مسرح موسكو الأكاديمي للنقد اللاذع ومسرح ماياكوفسكي بموسكو.



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