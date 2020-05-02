مصدر برلماني: تم تهيئة رحلات من أربيل والسليمانية والبصرة لنقل النواب لبغداد

افاد مصدر برلماني، السبت، بتهيئة رحلة من مطارات اربيل والسليمانية والبصرة لنقل النواب الى بغداد.
وقال المصدر في حديث لــ الخليج 365، انه "تم تهيئة رحلة من مطارات أربيل و السليمانية و البصرة لنقل النواب الى بغداد يوم الاثنين المقبل".
وافاد مصدر برلماني، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه اعضاء المجلس بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل، متوقعاً عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية خلال الاسبوع الحالي.
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