الحشد يعلن احباط تعرض جديد لـ'داعش' شرقي صلاح الدين

تمكن الحشد الشعبي، السبت، من احباط تعرض جديد لتنظيم "داعش" شرقي محافظة صلاح الدين. وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوات اللواء 52 بالحشد تصدت لتعرض داعشي في منطقة جسر المفتول شرق ناحية امرلي، مبينا ان الحشد دخل بمواجهات مع الارهابين دون وقوع خسائر بين صفوفه".



واضاف ان "ارهابيي داعش لاذوا بالفرار بعد فشل تعرضهم".

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