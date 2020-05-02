مصدر برلماني: الحلبوسي وجه النواب بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن الحلبوسي "وجه جميع النواب بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل وتوفير طائرات الى اربيل والسليمانية والبصرة في التاسعة صباحاً".

وأضاف المصدر أنه "من المتوقع عقد جلسة للبرلمان خلال الاسبوع الحالي للتصويت على الكابينة الوزارية".